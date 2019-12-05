Авиакомпании «Роза ветров» разрешили летать из Киева в Одессу и обратно

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании «Роза ветров» открыть новые рейсы в одесском направлении.

Об этом сообщается по результатам очередного заседания комиссии по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий на сайте Госавиаслужбы.

«Предоставить ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» право на эксплуатацию воздушных линий… Киев — Одесса — Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю)», — говорится в сообщении.



Отмечается, что такое разрешение предоставляется для выполнения чартерных международных воздушных перевозок из/в Украину или в пределах Украины, представляющих систематическую серию — не менее одного рейса в неделю или не менее трёх рейсов в месяц, с определением срока действия прав до 28 марта 2020 года.

Кроме того, Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp разрешение на увеличение с двух до трёх раз в неделю частоты выполнения регулярных международных воздушных перевозок сообщением Одесса — Барселона (Королевство Испания) — Одесса. Также авиакомпании позволили увеличить с трёх до семи рейсов в неделю для выполнения регулярных воздушных перевозок Киев — Одесса — Киев.