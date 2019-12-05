Судьба 14 человек, пропавших при пожаре в одесском колледже, до сих пор не известна

По состоянию на утро 5 декабря в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пропавшими числятся 14 человек.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По состоянию на 6:45 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания. В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна. К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на месте работает оперативная группа и психологи ГУ ГСЧС Украины.



Как сообщила пресс-секретарь регионального управления ГСЧС Ольга Сафронова, спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение, поскольку оно небезопасно.

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