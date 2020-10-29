Полиция рассказала подробности гибели двух детей в Одесской области

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух детей на пожаре в Раздельнянском районе Одесской области, которое произошло 28 октября.

Как сообщает Раздельнянский отдел полиции, обгоревшие тела детей 2018 и 2020 годов рождения обнаружили во время ликвидации пожара в частном доме около десяти утра.

По предварительной информации, в доме произошло замыкание электропроводки, что и вызвало пожар. В это время родители оставили детей без присмотра и находились у соседей.

Решается вопрос о правовой квалификации события. Предварительная причина гибели — удушение угарным газом. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п.п.1 и 2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

Раздельнянский отдел полиции в Одесской области