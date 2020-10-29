CБУ: на «7-м километре» блокирована масштабная схема импорта текстиля

Служба безопасности Украины изложила свою версию событий вечером 27 октября на одесском рынке «7 километр», где сотрудники ведомства вместе с налоговиками вступили в жёсткий конфликт с предпринимателями из-за конфискации товара.

По информации СБУ, то, что происходило в тот вечер на рынке было операцией по блокированию масштабной схемы импорта в нашу страну текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку по искусственному созданию налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. При этом чиновники налоговой противоправно меняли номенклатуру продукции, производя так называемую «скрутку» товара.

В результате металлургическое предприятие на бумаге изготавливало текстильную продукцию, которую якобы реализовывало ряду коммерческих структур. На самом деле, бизнесмены ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на «Седьмом километре». По предварительным оценкам, в результате этих действий государству нанесли ущерб на сумму более 140 млн грн.

«Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в трёх регионах, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Однако дельцы, вопреки законным требованиям и действиям следственно-оперативной группы, блокировали проезд автотранспорта, провоцировали на применение силы, боевых и специальных средств. В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерная техника и другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность фигурантов», — отмечается в сообщении СБУ.

Как сообщала Одесса News, у самих предпринимателей рынка иной взгляд на произошедшее.

По их мнению, в уголовном производстве, о котором говорит СБУ, фигурируют несколько бизнесменов, получавших тюль от китайского поставщика. Однако вечером 27 октября от действий силовиков пострадали другие люди, в частности, выходец из Турции (курд), реализатор турецких тканей и не имеющий никакого отношения к спецоперации СБУ. Именно из-за его товара, который пытались вывезти и вывезли силовики, и начался конфликт. Ранее этого человека неоднократно «давили» разные «органы», и он полагает, что речь идёт о заказе на него.

Мужчина попытался произвести самосожжение, а его друзья, соотечественники и представители других национальных общин заблокировали бойцов спецназа СБУ «Альфа», которые изымали ткани. Правоохранителям, впрочем, удалось прорваться. Попутно они избили несколько человек.

«Приехало пять-шесть групп главка ГФС при поддержке СБУ, начали проводить обыски. У них на руках имеется две ухвалы (постановления суда, — ред.) на два адреса, и ищут они китайский тюль, — говорит адвокат пострадавших Владимир Фасий. — При этом изымали они по шести-семи адресам. Забирали ткани, парфюмерию, всё, что видели. Заехали на «Седьмой километр» по беспределу. Склады, магазины ломали без понятых, описи и протокола, в машины грузили и людей били. Люди им говорят: «Давайте законно всё сделаем, вот есть понятые, давайте протокол». Их никто не слушал».

Фото: СБУ

Видео: Думская