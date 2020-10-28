В Одесской области обнаружили двух детей без признаков жизни

28 октября в 9:57 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в с. Новокрасное Раздельнянского района Одесской области на ул. Набережная произошло возгорание одноэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тушения пожара чрезвычайниками были обнаружены двое детей, без признаков жизни (2 года и 8 месяцев).

Пожар был локализован в 10:33 и в 11:07 ликвидирован на площади 30 кв.м.

Причина пожара устанавливается.



К ликвидации пожара были привлечены 4 человека личного состава.

Как сообщала Одесса News, 14 октября в одноэтажном частном доме в Любашевском районе, в селе Боково на улице Колхозная, 9 при пожаре сгорела хозяйка дома 1998 г.р. Причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при курении погибшей.

Фото: ГУ ГСЧС