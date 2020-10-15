Докурилась: 22-летняя жительница Одесской области сгорела в пожаре

Вчера, 14 октября, в 9:53 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в одноэтажном частном доме в Любашевском районе, в селе Боково на улице Колхозная, 9.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

До приезда подразделений ГСЧС пожар уже потушили соседи: залили вёдрами с водой на площади 2 м2.

Отмечается, что на месте пожара обнаружено тело хозяйки 1998 г.р.

«Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при курении погибшей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, бывшая заместитель директора сгоревшего в 2017 году детского лагеря «Виктория» Татьяна Ланина на суде в октябре 2020 года заявила, что противопожарная сигнализация лагеря в момент пожара не была подключена к центральному пульту.