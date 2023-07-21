«Чрезвычайники» показали последствия обстрела ночью 21 июля Одесской области

Одесская область ночью 21 июля была подвергнута вражескому обстрелу. Две ракеты типа «Калибр» попали в зерновой склад агропредприятия.

Причём, враг в одно и тоже место целился дважды.

После первого попадания в зернохранилище на ликвидацию возникшего пожара выехали одесские спасатели.

«Повторный ракетный удар оставил личный состав без двух пожарных машин. Новая автоцистерна вряд ли подлежит восстановлению и в таком состоянии уж точно никому не поможет. К счастью, спасатели не пострадали», — говорится в сообщении пожарников.

Отмечается, что, «уничтожая нашу технику, враг ещё раз напоминает о том, что нормы международного права, которыми спасатели защищены от атак во время своей работы, для него не имеют никакого веса и уважения».

Как сообщала Одесса News, в этом зернохранилище было 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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