В Украине 8 миллионов людей живут с психическими расстройствами

Восемь миллионов граждан Украины живут с психическими расстройствами.

Такую информацию предоставляет пресс-служба ВОЗ в Facebook.

«Около 1 миллиарда людей в мире живут с психическими расстройствами, из них в Украине — 8 миллионов», — говорится в сообщении.

При этом в организации отметили, что сравнительно немного людей в мире имеют доступ к качественным услугам.

«Cтигматизация, дискриминация и нарушение прав человека всё ещё широко распространены. Пришло время исправлять историческую запущенность сферы психического здоровья», — отметили в ВОЗ.

Кстати, в 2019 году в Украине за психиатрической помощью обратилось около 302 тысяч граждан. По словам главы Минздрава Максима Степанова, начиная с 1 апреля этого года именно психиатрические больницы получили наибольший дефицит финансирования и оказались на грани закрытия. Особенно это коснулось специализированных психиатрических больниц, где лечатся больные хроническими психическими заболеваниями. Их около 22 тысяч.

На фото Одесская психбольница