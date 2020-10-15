В Одессе за сутки выздоровели от COVID-19 лишь 31 пациент, волонтёры собирают деньги

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 15 октября в Одессе зарегистрированы 7 561 случай COVID-19, в том числе за сутки 69.

Сегодня на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 183 пациента с COVID-19, из них 99 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 84 пациента, из них 80 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, четыре пациента получают кислородную терапию.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили семь человек с подозрением на COVID-19.

27 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 35 человек — в ГКБ №10, 17 детей — в детской городской больнице №3.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — мальчики в возрасте 11, 12 и 17 лет — в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 31 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 4 485 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 952 одессита.

Волонтёры одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» собрали около полумиллиона гривен на закупку 15 кислородных концентраторов для инфицированных коронавирусом.

Как сообщила в Facebook руководитель фонда Екатерина Ножевникова, «417 783 тыс. собрали за двое суток… 16 октября еще 15 концентраторов для домашнего использования будут у нас».

По её словам, один концентратор передали в бесплатное пользование пациенту 95 лет, участнику Великой Отечественной войны, инвалиду, который проходит лечение дома под контролем родственника-врача. Второй аппарат передали пациентке 79 лет, которую выписывают из стационара.

«После того, как пациенты стабилизируются, концентраторы вернутся в фонд и поедут к следующим пациентам», — добавила волонтер, уточнив, что сейчас все средства, собранные на основной фонд и счёт «Дыши», в 100-процентном объёме идут на закупку оборудования.

«Спасибо всем, кто помогает помогать. Всё, что мы делаем, — мы делаем вместе. Сбор не останавливаю, будем покупать кислород и дальше», — отметила волонтёр.

Фото: «Одесса», Facebook\Ножевникова