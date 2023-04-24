В Одессу пришла благотворительная помощь из Польши

Польская компания Auto Partner SA и Благотворительный Фонд «Братское сердце» предоставили очередную партию гуманитарной помощи одесситам.

По информации на сайте «Одесса» горсовета, они регулярно оказывают помощь муниципальному Гуманитарному центру Киевского района, в который ежедневно обращаются 500-700 человек, среди которых есть как внутренне перемещённые лица, так и одесситы.

С первых дней открытия Центра польские благотворители передавали продукты, вещи первой необходимости, технику, канцелярию, игрушки для детей, корм для животных.

«Очередную гуманитарную помощь оказываем украинским военным. Мы уже передали несколько машин: скорую помощь и эвакуаторы. Теперь был запрос именно на такую машину», — сказал руководитель польской компании Веслав Ющик.

«Только совместными усилиями мы достигнем самой главной задачи, которая заполонила разум, сердца одесситов и всех украинцев – Победы Украины», – сказал руководитель БФ «Братское сердце» Игорь Шпагин.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года Одесская область получила гуманитарную помощь от партнёрского региона — Поморского воеводства Республики Польша, в частности, 10 генераторов для учебных заведений и одесских «Пунктов Несокрушимости», карету скорой помощи для Одесского областного центра социально-значимых болезней.

Фото и видео: «Одесса»

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