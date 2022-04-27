В Одессе получили гуманитарную помощь из города-побратима Стамбула

Одесса получила гуманитарную помощь от города-побратима Стамбул (Турецкая Республика).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Муниципалитетом Стамбульской Метрополии передано шесть фур гуманитарного груза с продуктами питания долгосрочного хранения, средствами гигиены и др.

Одесский городской голова Геннадий Труханов выразил благодарность мэру города Стамбул Экрему Имамоглу и жителям города за поддержку одесситов в непростой для нашей страны период.

Как сообщала Одесса News, город-побратим Генуя (Италия) в апреле передал Одессе две машины скорой помощи.

Фото: «Одесса»

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