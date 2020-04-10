В Одессе снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 23,9%, по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом информирует ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

В период с 27 марта по 4 апреля ОРВИ и гриппом заболели 2403 одессита, из которых 54,5 % составили дети до 17 лет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детского населения за неделю снизилась на 30,1%.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился и находится значительно ниже эпидемического порога — в 2,2 раза, что свидетельствует о низкой интенсивности эпидпроцесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии.

Также сообщается о заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе. Она на минувшей неделе составила 79 случаев, из которых 48,1% — дети.

Как сообщала Одесса News, на утро 10 апреля у жителей Одесской области зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции COVID-19.