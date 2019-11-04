В Одесской области зарегистрирована вспышка желтухи

У 7 несовершеннолетних из Беляевского района Одесской области диагностирован гепатит А (желтуха), причём 5 из них обучались в школе села Васильевка.

По информации издания «Сила громад», симптомы болезни у одного из школьников обнаружились ещё в начале учебного года, но так как инкубационный период гепатита А является достаточно длительным, то случаи новых заражений начали проявляться только в последнее время. Так, 29 октября была госпитализирована с характерными симптомами 11-летняя школьница.

«Всё было нормально, просто жёлтые белки и тёмная моча… Сейчас она лечится, остался один укол», — отмечает мать девочки Кристина Аксёнова.

Сейчас в Беляевской центральной райбольнице на стационарном лечении находятся с желтухой три ребёнка, а школа в Васильевке закрыта на 35 дней. Там сейчас каждый день дезинфицируются помещения.

«Эти 35 дней — пропускной режим… Все ручки дверей обрабатываются, парты, подоконники, все шкафы, двери», — сообщила директор учебного заведения Наталья Джуринская.

Кстати. Гепатит А – вирусное заболевание печени, передающееся через еду, воду и грязные руки.