Одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика

Врачи Одесской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по удалению пули из сердца семилетнего мальчика.

Об этом сообщает в Facebook Одесская областная военная администрация.

«Игра двух братьев 7-ми и 8-ми лет с винтовкой, которая, как потом выяснилось, была заряженной, закончилась ранением левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочка сердца», – говорится в сообщении.

Мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу, а оттуда ребёнка перевели в Одесскую областную детскую больницу, где прооперировали в ургентном порядке кардиохирурги – заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Владимир Бузовский и сердечно-сосудистый хирург Александр Гоцуляк.

Сейчас мальчик себя чувствует лучше и находится в послеоперационном периоде.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 29 марта в Одесской больнице №10 впервые в истории медицины региона проведена трансплантация сердца.

Фото: ООВА/Facebook

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