Зеленскому вручили сертификат о внесении Одессы в список ЮНЕСКО

Президент Владимир Зеленский в Чернигове 3 апреля встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и получил сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Поблагодарив за решение по Одессе, Зеленский выразил убеждение в важности включения в список ЮНЕСКО других украинских объектов культурного наследия, в частности, исторического центра Чернигова.

Зеленский также отметил важность солидарности ЮНЕСКО с народом Украины в условиях полномасштабной российской агрессии. Свидетельством солидарности этой международной организации стало, в частности, оформление её институционного присутствия в Украине – создание в Киеве офиса связи ЮНЕСКО.

Стороны отметили важность членства Украины в ЮНЕСКО, которое насчитывает уже 69 лет и характеризуется активным международным сотрудничеством в научной, образовательной и культурной сферах.

Отмечается, что на 4 апреля запланирован визит Одри Азуле в Одессу, где при её участии планируют открыть на пересечении улиц Пушкинской и Ланжероновской, возле Морского музея, информационную табличку о включении объекта «Исторический центр Одессы» в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в Париже (Франция) на сессии ЮНЕСКО было принято решение о включении исторического центра Одессы в Основной список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой.

Фото: ОПУ

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