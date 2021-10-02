В Одесском районе ДТП: погиб 9-летний мальчик

Сегодня, 2 октября, в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребёнок умер от полученных травм в карете скорой помощи, другие не пострадали.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. После ДТП водитель сбежал. Полиция ищет.

Отмечается, что введения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, днями к 7 годам заключения приговорён 43-летний водитель за совершение смертельного ДТП на улице Черноморского казачества в Одессе, что случилось в декабре 2019 года.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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