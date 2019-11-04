Что сделали в Одессе на субботниках 2 ноября

В субботу, 2 ноября, состоялся последний в текущем году субботник, в ходе которого озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» совместно с одесситами высадили более 500 молодых деревьев в разных районах Одессы, а православная молодёжь провела субботник на Втором христианском кладбище.



По сообщению официального сайта города, субботники прошли в гидропарке Лузановка и сквере Грушевского, на склонах возле Автовокзала, в сквере возле облгосадминистрации, в парке Космонавтов, в сквере на 9-й ст. Большого Фонтана, в дендропарке Победы, в парке Шевченко и парке Энтузиастов.

Сотрудники КП «Горзелентрест» обеспечили полив, а также предоставили необходимый для работы инвентарь. В дальнейшем уход за высаженными растениями будет осуществляться специалистами предприятия.

Как сообщает информационный отдел Одесской епархии УПЦ, в Димитриевскую родительскую субботу православная молодёжь Одессы провела субботник на Втором христианском кладбище.

«Участники молодёжных объединений Сретенского храма, храма свт. Григория Богослова и мч. Зои, а также участники Иверского отряда православных скаутов Украины, по традиции, привели в порядок священнический сектор кладбища», — говорится в сообщении.

Ребята убрали листву и сорную траву, наметили работы на будущее, так как многие оградки вокруг могил и памятники уже требуют ремонта и покраски.

Фото: «Одесса», Православная Одесса