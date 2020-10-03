Супергерои, они и без масок супергерои! Фоторепортаж

Сегодня по всему нашему городу прошли субботники. Где-то эти субботники проходили с выраженным «предвыборным окрасом». А наш фотокор по неизменной традиции отправился на субботник с «Нашей чистой Одессой» и организацией «ЭкоМир Одесса«.

На этот раз, наши друзья обратили свои взоры на Мыс Большой Фонтан.

Красиво же?



Почему, когда вокруг красиво, если присмотреться, то сразу видишь, как эту красоту портят такие вот «пейзажи»?



Чистота начинается с малого. Даже простая, но броская табличка, быть может, убедит людей не бросать мусор где попало.



Эти люди по зову своего сердца приходят и делают мир чище!







И их действительно много.



Встреча идейных вдохновителей двух организаций, «Наша чистая Одесса» и «ЭкоМир Одесса«.



Так же, по уже сложившейся традиции, во время субботника были установлены бочки для сбора мусора. Не обошлось и без достаточно неприятного казуса, но пусть этот казус останется на совести тех, кто прямо к нему причастен и пусть им будет стыдно.





Вот такое количество мусора было собрано и вывезено всего за 4 часа уборки.





Мусор сам по себе не исчезает!

Фото: Одесса News\Александр Александров