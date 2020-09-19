Одесса сегодня присоединилась ко Всемирному дню уборки

Акцию «Всемирный день уборки» провело 19 сентября Всеукраинское международное движение Let’s do it Ukraine.

Как одесситы приняли участие в акции, передал фотокор Одесса News.

Кстати. По данным Всемирного банка, люди ежедневно производят более 2 миллиардов тонн мусора, и подавляющее большинство отходов разлагается очень долго. В частности, полиэтилен — до 200 лет, пластик — более 500 лет, а их сожжение приводит к выбросу тяжёлых металлов, разрушающих озоновый слой. Грунтовые воды, омывая отходы, собирают в себе железо, ртуть, цинк, свинец, красители, пестициды, моющие средства и другие химикаты.

Если человечество продолжит мусорить, до 2030 года нужны будут ещё две дополнительные планеты, чтобы хранить мусор. Поэтому настало время активных изменений.

Как сообщала Одесса News, общественная волонтёрская организация «Наша чистая Одесса» отметила 12 сентября 4-ую годовщину своего создания очередным субботником.

Фото: Одесса News\Александр Александров