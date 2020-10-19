«Наша чистая Одесса» провела субботник в новом формате

На прошлых выходных наш фотокор снова посетил друзей из общественной организации «Наша чистая Одесса».

Придя на праздник труда, несмотря на небольшой дождик, фотокор Одесса News был приятно удивлён. Это был новый формат субботника — формат весёлого соревнования.



Собравшиеся стали участниками 5 разных команд, которые должны были на время собрать максимальное количество мусора. Всего на сбор мусора изначально был дан 1 час, но участники увлеклись и сбор мусора растянулся на 2-2,5 часа.

Но, как и в прошлые встречи с «Нашей чистой Одессой», наш фотокор не слышал, чтоб кто-то из участников субботника сказал, что он устал или замучился собирать мусор, повсюду разбросанный в зелени трассы Здоровья.

Как всегда, началась уборка с инструктажа от создателя «Нашей чистой Одессы» Павла Дашука, который акцентировал, что несмотря на выданные защитные перчатки, мусор нужно собирать аккуратно, поскольку в уже опавшей листве могут попадаться предметы, которые могут поранить руку.



Подготовка к сбору мусора идёт полным ходом, участники «Нашей чистой Одессы» снабжают пришедших на субботник перчатками и манишками под цвет команды.



А кто-то уже экипировался и фоткается со своими сокомандниками.





Фотография, свидетельствующая о том, что победителей и проигравших во-время субботника уж точно не будет, т.к. участники делали общее дело. Дело, которое пойдёт на благо нашему любимому городу.



Старт! Команды устремились в зелень трассы Здоровья.





А тем временем, организаторы субботника начали подготовку к награждению.Не обошлось и без сюрпризов: в кучи мусора, которые должны были собрать участники, были спрятаны бутылки с символикой «Нашей чистой Одессы». Тому, кто их нашёл, полагались дополнительные призы — чашки с символикой организаторов соревнования.



А так выглядел стол с наградами для участников соревнований.



Самые молодые участники субботника постоянно находились близко к наградным кубкам и задумчиво размышляли, какой же из них достанется их команде.



Все чаще из зелёных зарослей возникали участники команд с мешками мусора.





Появлялись, чтобы донести мешки до точек сбора и снова исчезнуть в зарослях зелени и мусора.





Кто-то принес на трассу Здоровья полуразбитый телевизор. Зачем? Хотя столько, сколько наш фотокор бывает на мероприятиях «Нашей чистой Одессы», он понимает, что вопрос «зачем?», отправляется на второй план.



Тем временем, мусорные горы растут, а времени до окончания субботника остаётся не так много.







Кто-то уже подсчитывает собранный «урожай».



А пока шёл подсчёт, участники субботника стали собираться у столов награждения для того, чтоб обработать руки санитайзерами и попить воды.



Первыми получили свои призы те, кто нашел сюрпризные т.н «пасхалки», нашёлся даже тот человек, который дважды обнаружил «подкинутый мусор», и, соответственно, получил целых две кружки от «Нашей чистой Одессы».



Далее началось награждение команд-участниц первого соревновательного субботника. Почётное 3-е место у команды Bexhill Trading.



Почётное 2-е место — Лицей №81.





Почётное 1-е место — команда «Митридат». Участник именно этой команды нашёл больше всего «пасхалок».



Чемпион в общекомандном зачёте, выступивший сразу двумя составами — EIS Group Ukraine.







Это был один из многих крутых субботников, которые проводит «Наша чистая Одесса» и Павел Дашук. Такой формат субботника можно легко назвать тимбилдингом, который направлен не только на усиление коллектива, который и так прочный, но и на огромную помощь родному городу.



Фото: Одесса News/Александр Александров