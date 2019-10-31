Одесситов приглашают на субботники 2 ноября

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» приглашает всех желающих принять участие в масштабном субботнике, который состоится в эти выходные в разных районах Одессы.

В ходе мероприятия запланирована высадка 500 молодых деревьев. Организаторы отмечают, что это последний субботник в текущем году.

Субботники пройдут по адресам: гидропарк Лузановка (планируется высадить 150 деревьев), сквер Грушевского (131 дерево), сквер возле обладминистрации (70 деревьев), парк Космонавтов (40 деревьев), сквер на 9-й станции Большого Фонтана (40 деревьев), парк Победы (96 деревьев).

Начало субботников — в 10:00. Все участники будут обеспечены инвентарём для работ.

Общественным организациям и гражданам, желающим принять участие в субботнике, необходимо отправить заявки на электронную почту предприятия: zelen_trest@ukr.net или позвонить по телефону: 788-61-72.

Заявки принимаются до 13:00 1 ноября 2019 года.