Руководство Одесского порта посетило круизный лайнер

30 октября представители администрации Одесского порта засвидетельствовали своё уважение администрации первого иностранного круизного судна посетившего Одессу после более чем двухлетнего перерыва.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта, на борт лайнера MS AMERA поднялись исполняющий обязанности начальника Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Денис Карпов, заместитель начальника филиала по операционной деятельности Руслан Сахаутдинов и начальник службы круизной инфраструктуры Игорь Панченко. На ходовом мостике судна гостей принимал капитан MS AMERA Йенс Торн (ФРГ). Стороны обменялись сувенирами и впечатлениями от захода круизного судна в Одесский порт.

«Визит «Амера» стал радостным событием для одесситов, которые более двух лет были лишены возможности наблюдать привычные для нашего города силуэты больших пассажирских пароходов у причалов морского вокзала, — отметил Карпов. — Для нас это также знаковый момент, поскольку прибытие судна стало результатом постоянных и системных усилий администрации порта в направлении возрождения круизного судоходства на Чёрном море после событий в Украине и Турции в 2014-2016 гг. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, Одесский порт ни на день не прекращал контактов со своими партнёрами по круизному бизнесу, принимал участие в международных туристических форумах и вёл активную работу в рамках ассоциации «Медкруиз». Во время переговоров с нашими партнёрами мы аргументированно доказывали, что Одесса, которую называют морской столицей Украины — по-прежнему, гостеприимная и безопасная для пребывания иностранных туристов. Надеюсь, сегодня вы в этом убедились».

Карпов также подчеркнул символичность визита MS АМЕRА: «первая ласточка» возвращения белых пароходов на Чёрное море на своей трубе несёт логотип компании-судовладельца Phoenix Reisen — белую чайку на фоне солнечного диска. За первой ласточкой-чайкой потянутся другие: в следующем году порт ожидает уже 11 круизных лайнеров под иностранным флагом, 16 заявок поступило на 2021 год.

Капитан судна MS AMERA, в свою очередь, заявил, что ему не впервой заводить пассажирский теплоход в гавань Одессы. Более пяти лет назад он имел возможность убедиться в гостеприимстве одесситов. Когда на море поднялся сильный шторм и его судно вынуждено было оставаться в Одесском порту трое суток, администрация круиза получила всяческое содействие местных турфирм, которые расширили и разнообразили программу пребывания туристов в нашем городе. В то же время капитан поддерживал тесную связь с администрацией порта, судно было обеспечено всем необходимым.

«Мне гостить у вас не впервые и я с радостью воспринял весть о возможности снова увидеть ваш порт и Потёмкинскую лестницу, по которой не раз поднимался вверх, — заключил свой спич капитан Йенс Торн.

В конце встречи капитан любезно предложил гостям сделать небольшую экскурсию по судну, которое в этом году прошло реновацию на несколько десятков миллионов долларов.

Кстати. MS AMERA оставила Одесский порт вчера в 18:00, взяв курс на Стамбул.