Одесский горсовет направил обращение в Раду по поводу киностудии

Депутаты Одесского городского совета направили в Верховную Раду Украины обращение со своими предложениями по поводу дальнейшей судьбы студии художественных фильмов Одессы.

Текст обращения озвучила на состоявшейся 30 октября сессии горсовета депутат Светлана Осауленко (глава фракции «Украинская морская партия Сергея Кивалова»), пишет ТАЙМЕР.

«Именно в год столетия киностудии президент подписал указ, разрешающий её приватизацию. Я считаю, что мы можем поставить какие–то ограничения, чтобы киностудия осталась киностудией, а в Одессе продолжали снимать кино. Без денег невозможно это делать — там практически все павильоны разрушены. Мы должны сделать всё возможное, чтобы не было перепрофилирования», — заявила представительница Одесского горсовета.

Она уточнила, что в обращении содержится просьба о запрете смены деятельности киностудии в течение 20 лет после приватизации.

«При возможной продаже 50+1 акции обязать нового собственника внести на рассмотрение депутатов и министерства культуры проект развития и реконструкции киностудии, закупки нового оборудования, а также сохранить места для работников киностудии», — зачитала документ Осауленко.

Подписали это обращение руководитель фракции «Доверяй делам» Олег Брындак, главный «порошенковец» горсовета Елена Фокина, лидеры фракций партий «Оппозиционный блок» и «Самопомич» Оксана Гончарук и Анна Позднякова.

Как уже сообщала Одесса News, Одесская киностудия может уйти с молотка. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0896, разрешающий продажу пока ещё принадлежащего государству пакета акций Одесской киностудии и принятый во втором чтении 9 октября. Данное решение уже вызвало протесты работников киноиндустрии, которые направили главе государство письмо с просьбой ветировать законопроект. А режиссёр Леонид Павловский даже объявил голодовку.