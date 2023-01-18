В Украине приватизировали морской порт Усть-Дунайск Одесской области.

Об этом проинформировал 17 января Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

«Фонд государственного имущества успешно провёл приватизационный онлайн-аукцион в государственной системе «Prozorro.Продажи» морского порта впервые за время независимости Украины. Стоимость Усть-Дунайска выросла более чем в три раза – с 60 млн грн стартовой цены до 201 млн грн победной», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за порт торговались восемь участников аукциона. Наилучшее предложение было от ООО «Эликсир Украина».

«С 1 апреля порт возобновил работу и с тех пор перевалил на экспорт 153 тыс. тонн зерна и 58,3 тыс. тонн импортных потребительских товаров при проектной способности в 4,1 млн тонн. Фактически сегодня порт работает всего на 5% своих мощностей», – объяснили в ФГИУ.

Глава Фонда госимущества Рустем Умеров подчеркнул, что у Усть-Дунайска есть «большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия, но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес».

«У победителя есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи», – рассказали в Фонде госимущества.

Как сообщала Одесса News, Белгород-Днестровский и Усть-Дунайский порты должны были выставить на продажу ещё в ноябре 2021 года.

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