Сегодня одесситы помогли сделать свой любимый город чище

15 сентября по всей Одессе прошёл «Большой субботник», призавштй всех неравнодушный людей выйти на уборку любимого города.

Фотокор «Одесса News» отправился к друзьям из группы Наша чистая Одесса, в чьей компании проведение субботников уже стало традицией. На сей раз — на Трассе здоровья.

Как всегда, субботник начался с инструктажа по технике безопасности. Павел Дашук, являющийся главой «Нашей чистой Одессы», напомнил, что нужно быть аккуратными перед тем, как собирать брошенный на склонах мусор, т.к. можно случайно порезаться о битое стекло или ещё какие-то предметы, которые скрываются в пока ещё высокой траве.



Даже перчатки, которые выдаются всем участникам субботника, не защищают от таких неприятных мелочей.



Инструктаж окончен, начинается подготовка бочек для последующей установке на Трассе здоровья.



Ну и как же без общего фото?)



Фронт работ обозначен, началась уборка, к которой присоединились и дети.



Движемся по Трассе здоровья в сторону улицы Веры Инбер, где, на первый взгляд, мусора не так много, многие даже шутили, что «кто-то до нас уже прошёл».



Но потом начинают возникать различные «лёжки» людей без определённого места жительства и гора из мусорных пакетов увеличивается в размерах. Также мусор поднимают со склонов.



Местами встречалисьлись таблички, которые устанавливали участники группы на прошлых субботниках.



Постепенно собравшийся мусор начинает перемещаться в точку сбора, где должен быть погружён в грузовик.



Наш фотокор неоднократно бывал на мероприятиях «Нашей чистой Одессы», но такого количества мусора точно ещё не видел. И это при том, что предыдущий субботник был в августе, правда, чуть дальше по Трассе здоровья в районе Лермонтовского переулка, где со склонов был вывезен полный мусоровоз мусорных пакетов.



Несмотря на то, что все в пыли, репейниках и прочих «прелестях» субботника, его участники в ожидании машины для вывоза мусора улыбались, обменивались контактами для координации действий на следующие мероприятия.





Ребята даже селфи на фоне собранного мусора делали.



А эту группу в голубых футболках долго не могли найти. Они так углубились в уборку, что пропали из виду.



А вот и самосвал, в кузове которого еле поместилось всё собранное участниками субботника.





Чтобы мусор не рассыпался по дороге, всё было накрыто брезентом и закреплено.



Большое спасибо всем, кто присоединился к субботнику. Было, как всегда, весело!



Фото: Александр Александров