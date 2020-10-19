Червоненко провёл дебаты с картонным Трухановым за неимением живого

Кандидат в мэры Одессы от партии «Наш край» Евгений Червоненко вызвал на дебаты действующего городского голову Геннадия Труханова на стадион «Черноморец» для участия в предвыборных дебатах.

Однако, как сообщает наш корреспондент, Геннадий Труханов на дебаты не пришёл, более того, запретил, под видом карантинных ограничений, проведение любых мероприятий на стадионе.

Со свойственным Евгению Червоненко юмором, он всё же организовал дебаты, установив картонку во весь трухановский рост, проведя их с «двойником» Труханова.



Как отмечает Червоненко на сайте партии, «не сомневался, что именно так и будет. Мне позвонили из дирекции стадиона и сказали, что получили жёсткий запрет из мэрии проводить здесь любые мероприятия. Вдруг испугались коронавируса. Вдруг почувствовали социальную ответственность. Когда проводили концерт на день города, где в лицо друг другу дышали десятки тысяч людей – не боялись. А тут – страх! Но точно ли перед ковидом?»

Обратившись к к картонной фигуре Труханова, Червоненко спросил: «Гена, ты чего испугался, почему ты не пришёл? В цивилизованном мире предвыборные дебаты – это показатель того, готов ли политик отвечать за свои слова и есть ли ему вообще, что сказать народу».

Выступая перед пришедшими к стадиону «Черноморец» одесситам, Евгений Червоненко заявил, что после избрания на должность мэра Одессы намерен сформировать команду профессионалов без учёта их партийной принадлежности, которые будут готовы работать на благо города и одесситов.



Программными пунктами Евгения Червоненко на выборах мэра Одессы являются прекращение практики хаотической застройки города, разработка и внедрение системной программы развития городской инфраструктуры, реализация которой позволила бы избавиться от надоевших всем одесситам автомобильных пробок, обеспечение горожан современной качественной медициной и образованием. Также кандидат в мэры Одессы намерен использовать потенциал города, как туристического центра и логистического хаба.

«Стадион, так стадион» по-одесски не получился. Но Евгений Червоненко вновь пригласил Геннадия Труханова на дебаты.

Ранее Одесса News разместила видеоролик Евгения Червоненко, в котором он предстал перед избирателями в роли Гоцмана из фильма «Ликвидация». В нём обыграна сцена из фильма, в которой Гоцман беседует с представителями одесских преступных группировок.