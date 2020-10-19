Под Одессой перезахоронили 41 воина Великой Отечественной

Под Одессой, у памятника погибшим в 1941 году шахтёрам на мемориале 412 батареи, перезахоронили останки солдат, участвовавших в обороне города во время Великой Отечественной войны.

Как передаёт корреспондент Одесса News, церемония перезахоронения 41 участника войны была проведена со всеми воинскими и христианскими почестями.

«Проект «Вахта памяти» существует с 2009 года. За это время поисковыми отрядами и военно-историческими клубами были найдены и перезахоронены останки более пятисот бойцов, защищавших Одессу в годы войны. И сейчас мы предали земле останки еще 41 участника боевых действий», — сказал участвовавший в церемонии мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской голова подчеркнул, что восстановление исторической справедливости и сохранение памяти никогда не были для городской власти просто словами. По его словам, это — жизненные ценности, принципы, которым они неукоснительно следуют уже много лет.

Из 41 участника боевых действий, чьи останки были перезахоронены, 37 безымянных. Имена 4-х всё-таки удалось установить.

Как сообщала Одесса News,