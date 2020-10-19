Топонимическая комиссия решила вернуть проспекту в Одессе имя Маршала Жукова

Историко-топонимическая комиссия при Одесском горсовете одобрила возвращение старых названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Геннадий Труханов.

«Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала моё обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии», — пишет городской голова.

По его словам, эти улицы декоммунизировали незаконно, так как их названия связаны с историей борьбы с фашизмом, в отношении чего в законе о декоммунизации имеется специальная оговорка.

«Впереди нам ещё предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны. И мы сделаем всё возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость», — констатирует Труханов.

Выступая днями на перезахоронении под Одессой останков воинов прошедшей войны, Геннадий Труханов сказал: «Мы по крупицам восстанавливаем справедливость во всём. Я горжусь тем, что городская историко-топонимическая комиссия поддержала моё обращение и приняла решение вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской дивизии. Этот путь не простой, но я знаю, что он единственно верный, и что я иду не один, а со своими верными единомышленниками — одесситами».

Он также добавил, что Одесса никогда не покорялась тем, кто хотел взять её силой, и так будет всегда.

Кстати. По процедуре, чтобы вернуть улицам старые названия, решение должно быть одобрено на общественных слушаниях, которые назначены на 4 декабря 2020 года — уже после первого тура выборов. Окончательное решение будет принимать Одесский горсовет нового созыва.

Как сообщала Одесса News, в сентябре Геннадий Труханов подписал распоряжение об организации общественных слушаний относительно возвращения некоторым декоммунизированным улицам Одессы предыдущих названий.

«Примитивным обманом избирателей» назвал кандидат на пост городского головы Одессы от партии «Европейская Солидарность», директор службы такси «Бонд» Пётр Обухов инициативу Труханова.