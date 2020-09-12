«Наша чистая Одесса» отмечает 4 года

Общественная волонтёрская организация «Наша чистая Одесса» отмечает сегодня 4 года со дня своего создания.

Свой день рождения волонтёры решили отметить уборкой склонов Трассы здоровья, передаёт корреспондент Одесса News.



Наше издание давно не заглядывало к этим, безусловно, крутым людям. То дело, которым они занимаются абсолютно бесплатно, по зову сердца и от любви к своему родному городу стоит многого. Даже наш фотокор был искренне рад тому, что он увидел, когда приблизился к месту сбора тех, кто пришёл отпраздновать день рождения «Нашей чистой Одессы». Там стояли не десятки, а сотни людей, несмотря на утро выходной субботы.



Павел Дашук, руководитель и создатель «Нашей чистой Одессы», выступил перед началом субботника, рассказав, как он будет проходить и что ждёт участников акции по его окончанию. Предупредив об опасностях, которые могу таиться среди листвы и травы, устилающей Трассу здоровья, всех экипировали перчатками и вооружили лопатами.

Участники субботника с трудовым энтузиазмом выдвинулись на склоны.





По инициативе Павла Дашука вдоль Трассы Здоровья до Отрады установлено примерно 40 бочек для мусора. На них нанесены призывы к раздельной сортировке мусора и, как отмечает наш корреспондент, люди чаще всего соблюдают эти призывы. Когда сегодня изымались мусорные пакеты, то, в основном, в них были именно те отходы, которые предусмотрены в надписях на бочках.



Многие участники субботника пришли семьями, вместе с детьми.





Не всем субботник пришёлся по душе: некоторые «завсегдатаи» склонов отсыпались, игнорируя труд волонтёров.

Сфотографировать тех, кто пришёл сегодня на уборку, приходилось буквально выискивая по кустам: выскочив на дорогу с большими мусорными пакетамих, они тут же снова скрывались среди зелени.







Горы мусора, выносимые из зелёной зоны, росли буквально на глазах.



Как и прежде, никуда не исчезли так называемые «лёжки», которые в этом году уже стали чуть ли не капитальными строениями.





Кто-то своё «лежбище» вообще спалил. Хотя проходящий мимо местный житель сказал, что на месте пепелища жили не совсем бомжи, а какие-то достаточно порядочные мужики, которые даже убирали за собой.



До того, как «лёжку» с пепелищем убрали, всё выглядело совсем непрезентабельно.





Потом появились волонтёры «Нашей чистой Одессы» и навели порядок.







Такого количества людей, которые с оптимизмом и радостным смехом убирают мусор, наш фотокор не встречал вообще никогда за 4 года существования организации. При этом нет никакой избирательности в выборе мусора: «Если гребём мусора, то гребём весь»)





Велополиция без вопросов пронеслась мимо, подняв руку в приветствии.



После работы, проголодавшиеся волонтёры устроили импровизированный пикник.





Редакция Одесса News присоединяется к поздравлениям именинникам и желает всего хорошего тем, кто за нашу чистую Одессу!

Фото и видео: Одесса News\Александр Александров