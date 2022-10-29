Одесские волонтёры получили новую машину для возвращения погибших героев

Волонтёры Одесского Военно-исторического центра «Честь и Слава» получили автомобиль для перевозки наших погибших воинов.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, с 2007 года волонтёры Центра ведут работы по поиску и перезахоронению останков героев, отдавших свою жизнь за мир и свободу на нашей земле в годы Второй мировой войны, а с 2014 года – во время российско-украинской войны.

«Во время последнего выезда в зону боевых действий наши волонтёры потеряли автомобиль. Благодаря новой машине мы сможем продолжать возвращать наших героев домой, чтобы похоронить их со всеми почестями», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесский городской голова также поблагодарил международных партнёров, которые помогают городу обеспечивать не только военных, но и волонтёров.

Как сообщала Одесса News, 20 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном, который привёз в Одессу гуманитарную помощь.

Фото и видео: «Одесса»

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