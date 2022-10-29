Украина в ноябре получит первые системы противовоздушной обороны NASAMS

США работают над поставками Украине систем противовоздушной обороны, первые системы NASAMS будут готовы к отправке в Украину в ноябре.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 28 октября, его заявление опубликовала пресс-служба Госдепартамента США, пишет издание ГОРДОН.

«США будут и впредь вместе с более чем 50 союзниками и партнёрами поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить Украине средства противовоздушной обороны, в которых она нуждается, включая две системы NASAMS, о предоставлении которых было заявлено ранее и которые будут готовы к доставке в Украину в следующем месяце. И мы работаем с союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить доставку их собственных систем ПВО в Украину. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы сегодня принести максимальную пользу Украине на поле боя», – заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в соответствии с делегированными президентом США полномочиями, он одобрил выделение Украине пакета военной помощи на сумму $275 млн. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 высокоточных снарядов для 155-мм артиллерии, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, 125 бронемашин HMMWV, патроны для стрелкового оружия, системы спутниковой военной связи.

Кстати. 12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате «Рамштайн». Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой «Рамштайн» историческим, так как речь идёт о принятии «решений по закрытию нашего неба».

Соединённые Штаты рассчитывают также провести обучение украинских военных на комплексах NASAMS в течение ближайших недель.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года США передали Украине две противовоздушные системы NASAMS, способные обеспечивать защиту от ракетных обстрелов.

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