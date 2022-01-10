Компания, имеющая почти 30-летний опыт продаж, подберёт вам классное авто из США

Крупная компания с почти 30-летним опытом, занимающаяся полным циклом обслуживания автомобилей, предлагает на выбор легковые автомобили с поставкой кораблями из США.

Достаточно связаться с менеджерами ATL — autosale, чтобы заказать себе авто из США в Украину с учётом любых пожеланий заказчика.

Зайдите на сайт atl.ua и сертифицированные специалисты помогут подобрать для вас авто, проверят его историю и техническое состояние по американским базам AutoCheck, Carfax и EpicVIN. Более того, эксперты, по вашему желанию, проверят авто на аукционе, предоставив соответствующий фотоотчёт.

Наиболее удобным является то, что компания работает “под ключ” — от момента заказа до поставки машины куда скажите, включая растаможку, ремонт в случае надобности, осуществляют весь процесс оформления согласно законодательству Украины. При этом всё делается прозрачно, без каких-либо подвохов.

Подбор автомобиля осуществляется компанией по заданным вами критериям, ка-то: марка, модель, комплектация, пробег, год выпуска, техсостояние. Эксперты узнают о выбранном вами автомобиле всю его историю, владельцев машины, не попадала ли она в аварию, не числится ли в угоне. Если история автомобиля с плохой репутацией, его просто отсеивают.

Выбранный автомобиль попадает на торги, где определяется максимальная ставка на аукционе. Чтобы уложиться в ваш бюджет, рассчитывается стоимость лота, логистики, растаможки, ремонта, сертификации и постановки на учёт. Всё это позволяет избежать скрытых платежей. После вашего подтверждения компания участвует в торгах до максимальной согласованной ставки.

По факту выигрыша автомобиля компанией отправляется заказчику международный счёт-фактура. В него включены стоимость лота, комиссия аукциона, транспортировка по США до порта, доставка морем в Украину и услуги брокера/экспедитора. Счёт-фактуру необходимо оплатить в течение 2 дней SWIFT-платежом через банк.

После Вашей оплаты автомобиль погрузят на эвакуатор, сделают фотоотчёт и отправят в ближайший морской порт. Перед погрузкой в контейнер проведут повторный детальный осмотр автомобиля и вам отправят ещё один фотоотчёт. И вот тогда автомобиль отправляется судном в Украину. По приходу в украинский порт сотрудники компании окажут помощь в таможенном оформлении, сертификации и постановке его на учёт.

Выбор марок авто велик. Это Acura и Alfa Romeo, Audi и Bentley, ВMW и Cadillac, Chevrolet и Chrysler, а также Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai и масса других популярных и надёжных моделей автомобилей.

В Одессе есть офис компании, в который вы можете прийти, чтобы обсудить и оформить свой заказ.

Главное преимущество заказа автомобилей из США — это экономия до 40%.