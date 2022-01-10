Такого Зеленский нам не обещал: в стране могут ввести продовольственные карточки

Подорожание продовольственного сырья с 2022 года на 20% может спровоцировать скачок инфляции на 8-10%, поэтому украинское правительство планирует ввести продуктовые карточки.

Об этом рассказал советник президента Украины Олег Устенко, пишет today.

Устенко объясняет, что в этом году продовольственное сырьё подорожало на 10-20%. Например, для выпечки хлеба подорожали мука, сахар, дрожжи и другие продукты.

При этом стоит учитывать, что украинцы тратят на продукты буквально половину своих расходов. Поэтому Устенко считает, что для большинства украинцев это может стать инфляционным шоком.

«В нашем случае 20-процентный ценовой шок по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному скачку от 8% до 10%», — говорит советник президента.

В Офисе президента готовят антикризисные меры, которые могли бы смягчить инфляционный удар для украинцев. В частности, это могут быть адресные выплаты наименее защищённым слоям населения, или, например, внедрение продуктовых карточек, которые можно будет получить и использовать через систему «Дия».

«В Офисе президента позиция более чем чёткая: прежде всего, должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищённые слои населения. Как — варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamp в системе «Дия» — так называемых «продуктовых чеков», как это практикуется в США. Но это антикризисные меры, которые могут внедряться по необходимости», — уточнил Устенко.

При этом он говорит, что Нацбанк установил предельный показатель инфляции на 2022 год в размере 7%. Но, к сожалению, здесь ситуация зависит не только от Украины.

В то же время, советник президента считает предлагаемое некоторыми экономистами снижение или отмену НДС на продуктовые товары рискованным шагом, который может привести к неодинаковым рыночным условиям для производителей и повлиять на экономику страны.

Как сообщала Одесса News, социологи в декабре 2021 года посчитали: 31% украинцев думают, что 2022-й год будет лучше, чем предыдущий. Ещё треть думает, что ничего не изменится, столько же считают, что в следующем году будет хуже.

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