Всемирный банк выделяет Украине $4,5 млрд дополнительного финансирования в рамках помощи, связанной с открытым вторжением России.

Об этом банк проинформировал 8 августа, пишет издание ГОРДОН.

«Группа Всемирного банка объявила о дополнительном финансировании в размере $4,5 млрд, мобилизованном для Украины в рамках проекта «Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине» (PEACE), целью которого является помощь правительству Украины в удовлетворении неотложных потребностей, вызванных продолжающейся войной», – говорится в сообщении.

Учреждение отметило, что речь идёт о гранте.

Пакет финансирования «поможет правительству Украины покрыть затраты на социальные выплаты, медицинские услуги и пенсии, которые необходимы для благополучия граждан страны».

Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс отметил, что Украина нуждается в финансировании этих сфер, «чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение условий жизни и бедность».

Предыдущий грант в рамках проекта PEACE Всемирный банк одобрил Украине 7 июня, сумма – $1,49 млрд.

Для справки. Для поддержки Украины Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчёт для направления денег стран–доноров Украины создал также Международный валютный фонд; доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 1 июня говорил, что за три месяца финансовая помощь, предоставленная Украине международными партнёрами, превысила $7 млрд.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что затяжная война Украины с Российской Федерацией может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся на грани бедности.

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