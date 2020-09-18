В Одессе разработали тест-систему на COVID-19

В Харькове на Втором национальном форуме учёных-микробиологов, иммунологов, аллергологов и специалистов клинической медицины презентовали одесскую тест-систему для диагностики COVID-19.

Как сообщил Укринформу директор института, доктор медицинских наук, профессор Валерий Минухин, «среди других достижений учёных внимание привлекает разработка специалистов одесской фирмы ПП «СИМЕСТА». Это тест-система для детекции, то есть, выявления РНК коронавируса SARS-COV-2. Она основана на наборе реагентов, которые работают в режиме реального времени (PCR- REAL-TIME-SARS-CoV-2). Среди конкурентных преимуществ этого набора — высокая аналитическая чувствительность: он позволяет выделить 100% специфических вирусных РНК с тремя генами (большинство действующих сейчас наборов диагностируют один-два гена, снижает эффективность исследования) из крови, слюны, фрагментов тканей и клеток, причём, в технологическом режиме «в одной пробирке», — отметил Минухин.

По его словам, новая тест-система разработана в соответствии с документами ВОЗ и методическими рекомендациями Минздрава Украины. Готовый набор реагентов может использоваться для клинических мазков.

Кстати, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 3 228 случаев заражения коронавирусом, а также 68 летальных. Больше всего больных методом тестирования за сутки обнаружено в Харьковской (349), Одесской (322), Тернопольской (311) областях и г. Киеве (291).

Как сообщала Одесса News, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в мире с пандемией COVID-19 выходит из-под контроля и одна только вакцина не поможет.