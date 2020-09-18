COVID-19 в Одесской области: за сутки 3 смерти, 322 новых больных

За прошедший четверг в Одесской области 322 человека пополнили ряды больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 18 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 10 924 случая COVID-19.

Выздоровели 2 424 пациента, за прошедшие сутки — 53 человека.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 158 человек, за прошедшие сутки — трое (2 — в Одессе и один в Саратском районе):

Одесса — 68, Белгород-Днестровский — 7, Измаил — 8, Черноморск — 6, Южный — 1, Ананьевский район — 3, Балтский — 2, Березовский — 1, Белгород-Днестровский районн — 5, Беляевский — 10, Болградский — 9, Ивановский — 1, Измаильский — 4, Кодымский — 1, Лиманский — 4, Подольский — 10, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 1, Раздельнянский — 4, Саратский — 2, Тарутинский — 2, Ширяевский — 1).

Сейчас болеют 8 342 пациента.

По данным Одесского областного лабораторного центра, на сегодняшний день в области больше всего случаев заболевания у женщин — 6 384 женщины.

За всё время пандемии заболело 815 детей (Одесса — 277, г.Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 56, г.Черноморск — 21, Теплодар — 4, Южный — 10, Ананьевский — 9, Арцизский — 17, Балтский — 6, Березовский — 20, Белгород-Днестровский район- 10, Беляевский — 57, Болградский — 66, В.Михайливский — 6, Ивановский — 8, Измаильский — 22 Килийский — 15 Кодымский-2, Лиманский-21, Подольский — 44, Окнянский — 1, Николаевский — 2, Овидиопольский — 46, Ренийский — 1, Раздельнянский — 5, Савранский — 2, Саратский — 37, Тарутинский — 19, Татарбунарский — 4).

Медицинских работников среди заболевших — 788 (Одесса -270, г.Белгород-Днестровский — 24, Измаил — 34, Черноморск — 6, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 20, Балтский — 23, Березовский — 15, Белгород-Днестровский — 12, Беляевский -31, Болградской — 51, В.Михайливский — 2, Ивановский — 11, Измаильский — 9, Килийский — 26, Кодымский — 3 , Лиманский — 27, Подольский — 96, Окнянский — 2, Любашевский-4, Николаевский-1, Овидиопольский-23, Ренийский-1, Раздельнянский-6, Савранский-4, Сиротский-19, Тарутинский-13, Татарбунарский -32, Ширяевский 2).

Наибольшее количество больных в Одессе (4 523), Болградском (883), Измаиле (593), Беляевском (581) и Подольском (547) районвх.

Как сообщала Одесса News, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 3 228 случаев заражения коронавирусом, а также 68 летальных. Больше всего больных методом тестирования за сутки обнаружено в Харьковской (349), Одесской (322), Тернопольской (311) областях и г. Киеве (291).