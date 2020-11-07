В какие страны сегодня может поехать украинец

Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран «красной» и «зелёной» зон по состоянию на 6 ноября.

Перечень стран доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указанная информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 6 ноября этот показатель составляет 275,2 активных случая на 100 тысяч населения.

В «красный» список отнесены 46 стран, в частности, Грузия, Бельгия Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша и другие.

По 12 странах перечня нет данных о заболеваемости COVID-19.

По данным Worldometer на утро 7 ноября лидерами по количеству заболевших по-прежнему являются США, Индия и Бразилия. Украина на 20-м месте из 216 стран.

Всего в мире на сегодняшний день зарегистрировано 49 669 172 случая заражения коронавирусом (+612 508 за сутки), в том числе 1 248 794 летальный (+8 803), выздоровели 35 256 016 (+254 392).

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