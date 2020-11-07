Арсен Мирзоян приезжает в Одессу с двумя концертами

13 и 14 ноября в концерт-холле «Сады Победы» выступит Арсен Мирзоян.

Среди разнообразия песен, исполняемых Арсеном Мирзояном, песни, посвящённые Владимиру Высоцкому. В пятницу он и представит программу под названием «Мой Высоцкий».

«Я познакомился с творчеством Владимира Семёновича ещё в детстве, — вспоминает Арсен Мирзоян. — Тогда у нас дома был старый проигрыватель и начали появляться винилы. Они были коротенькие, мы их слушали, изучали наизусть. Впоследствии я пел услышанные песни под гитару во дворе. Пою их до сих пор в кругу друзей. А теперь ещё и спою на концерте памяти».

К этому проекту Арсен вместе со своими музыкантами подошел со всей серьезностью. Ведь работать над работами классика большая ответственность. Программа «Мой Высоцкий» создана на аранжировки Георгия Гараняна в исполнении ансамбля «Мелодия», которые, по мнению Арсена, являются иконой звучания песен Высоцкого.



Приходите 13 и 14 ноября в 21.00.



Цена билетов от 400 до 1 650 гривен. Их можно купить здесь.