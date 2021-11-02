На выходных 6 и 7 ноября Театр «Маски» приглашает в одесский Дом клоунов

На выходных 6 и 7 ноября Театр «Маски» приглашает одесситов и гостей города в Дом клоунов на спектакли «Ромео и Джульетта» и «Рыжий город».

Спектакль по рассказам Г. А. Голубенко «Рыжий Город» (7 ноября) — трепетное, трогательное, волшебное признание любви к Одессе. И в то же время — лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. В роли Одессита – Борис Барский.

Феерическая комедия «Ромео и Джульетта» со счастливым концом в исполнении комик-труппы «Маски» по одноимённой пьесе Б.Барского уже 6 ноября в Доме клоунов.

Цена билетов на спектакли от 180 до 350 грн. Их таки можно купить здесь.

Приходите к 19:00 в Дом клоунов.

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