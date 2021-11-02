«Моряки» в игре с «Ворсклой» искали счастья в атаках, но не нашли его

Полтавская «Ворскла» разошлась миром с одесским «Черноморцем» в заключительном поединке 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ).

Встреча прошла в Полтаве и завершилась со счетом 0:0, сообщает ФК «Черноморец».

Отмечается, что обе команды перед матчем испытывали определённые кадровые проблемы: в «Ворскле» с полдюжины футболистов переболели коронавирусом, у «Черноморца» из-за перебора предупреждений пропускал встречу Путря, продолжали восстанавливаться после травм Мартыненко, Штогрин и Кадири, за несколько дней до поездки получили повреждения Михайленко и Вантух.

«Моряки», по традиции, не стали отсиживаться в обороне и искали счастье в атаках. «Ворскла» наступала по праву одного из лидеров чемпионата и хозяина поля. Поэтому игра получилась интересной», — говорится в сообщении.

Но безрезультатной.

Турнирное положение команд состоянием на 1 ноября таково:: «Динамо» — 35 очков (после 13-ти игр), «Шахтер» — 32 (13), «Заря» — 26 (13), «Ворскла» — 25 (13), «Днепр-1» — 25 (13), «Александрия» — 20 (13), «Верес» — 19 (13), «Металлист 1925» — 19 (13), «Десна» — 18 (13), «Рух» — 13 (12) , «Колос» — 11 (12), «Львов» — 10 (13), «Ингулец» — 9 (12), «Минай» — 8 (12), «Черноморец» — 8 (13), «Мариуполь» — 4 (13).

Как сообщала Одесса News, 2 октября в рамках VBET Лиги на стадионе «Колос» села Ковалёвка Киевской области местные футболисты выиграли у одесского «Черноморца» со счётом 2:1.

Фото: ФК»Ворскла»/Facebook

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