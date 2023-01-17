В Италии пройдёт зимний Европейский фестиваль, кто на нём представит Одессу

Уже 21 января в Италии стартует ХVI зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2023 (ЕЮОФ).
Соревнования продлятся до 28 января в регионе Фриули-Венеция-Джулия (Италия), а также в соседних странах Австрии и Словении.
Несмотря на непростую ситуацию в Украине, наша национальная юношеская сборная будет представлена 27-ю атлетами. Есть в национальной сборной и одесситы.
По информации Отделения Национального Олимпйского комитета в Одесской области, это Марк Кулиш (тренер – Валентина Минзат) и Анастасия Васильченко (тренер – Ирина Кланцат), воспитанники СДЮСШОР «Льдинка» по фигурному катанию.
Участников Итальянского фестиваля представили в Одессе на спортивном «Празднике олимпийского флага», специально приуроченного к ХVI зимнему Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю-2023.
Также был представлен будущий участник І Всемирной зимней гимназиады, которая пройдёт в феврале, Вадим Новиков (тренер – Ирина Кланцат).
Участников праздника приветствовали председатель отделения НОК Украины, олимпийский чемпион Николай Мильчев и заместитель председателя начальника управления физкультуры и спорта Одесской ОГА Анжелика Легеза.
Кулиш и Новиков продемонстрировали на празднике своё мастерство. На арену должна была выйти и Анастасия Васильченко, однако она выступала на международных соревнованиях в Румынии.
Пожелаем одесским фигуристам, чтобы в честь их успехов не раз поднимался флаг Украины и раздавался национальный гимн, чтобы Европейский юношеский олимпийский фестиваль стал для них первой ступенькой на пути к Олимпийским играм.
Для справки. Украинцы будут выступать в Италии в 9-ти видах спорта — биатлоне, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, шорт-треке, сноубординге (параллельных дисциплинах и сноубордкроссе).
Как сообщала Одесса News, теннисистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) выиграла свой стартовый матч на открытом чемпионате Австралии, начавшемся 16 января в Мельбурне.
Фото: Думская
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