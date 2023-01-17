В прошлом году товарооборот Украины достиг $100 миллиардов

В 2022 году в Украину было импортировано товаров на 55,5 млрд дол., экспортировано – на 44,2 млрд дол.

Данные обнародовала Государственная таможенная служба.

В ведомстве отмечают, что данные по импорту приведены без учёта газа, ввезённого в 2014-2016 годах, но оформленного в таможенном режиме «импорт» в декабре 2022 года.

Отмечается, что крупнейшими экспортёрами товаров в Украину стали Китай – 8,7 млрд долл., Польша – 5,5 млрд дол. и Германия – 4,4 млрд дол.

Среди категорий товаров больше всего было ввезено машин, оборудования и транспорта – на 16 млрд долл., топливно-энергетических товаров – на 13,1 млрд долл., продукции химической промышленности – на 9,6 млрд долл.

По данным Гостаможслужбы, экспортировала Украина больше всего в Польшу — на 6,7 млрд долл., Румынию — на 3,9 млрд долл. и Турцию — 2,9 млрд дол.

В первую тройку позиций украинского экспорта вошли продовольственные товары — на 23,4 млрд долл., металлы и изделия из них — на 6 млрд долл., машины, оборудование и транспорт — на 4,2 млрд долл.

Украина в 2022 году экспортировала товаров в страны Европейского Союза почти на 28 млрд долл., что на 4,2% больше, чем в 2021 году.

В 2020 году товарооборот Украины составил $103,4 млрд.

Как сообщала Одесса News, лидером в экспорте товаров по итогам прошлого года стал морской транспорт с 53,86 млн. тонн, на втором месте – железная дорога (33,73 млн тонн), на третьем – автомобильный транспорт (12 млн тонн).

Инфографика: Гостаможслужба

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