Максим Марченко посетил Раздельнянский район, какие впечатления

16 января начальник Одесской областной военной администрации посетил с рабочим визитом Раздельнянский район.

О ходе рабочей поездки Максима Марченко проинформировала пресс-служба ООВА.

Отмечается, что в Захарьевке глава Одесской облвоенадминистрации осмотрел новую амбулаторию общей практики семейной медицины. На новую амбулаторию 90% средств были выделены из государственного бюджета, 10% составляют средства территориальной громады.

Максим Марченко подчеркнул, что вопрос обеспечения доступности к квалифицированной медицинской помощи жителей общин является одним из приоритетов областной власти.

«Новопостроенная амбулатория позволит создать надлежащие условия для медицинского обслуживания жителей Захарьевки. Этому способствует медицинская реформа, соответствующие государственные и местные программы, а также сотрудничество всех ветвей исполнительной власти и местного самоуправления. Открытие амбулатории общей практики семейной медицины в условиях войны – яркий пример того, как совместно можно делать полезные дела во благо людей», – сказал глава ООВА.

В новой амбулатории 8 кабинетов, клинико-диагностическая лаборатория, будет действовать пункт прививки, есть отдельный кабинет инфекционных заболеваний и отдел инфекционного контроля.

Также руководитель области осмотрел отделения Захарьевской многопрофильной больницы. Главный врач доложила Максиму Марченко, что к услугам пациентов в больнице есть маммограф, рентген, наркозный аппарат, мониторы пациента, лапороскопическая, эндоскопическая и артроскопическая стойки, ИВЛ, концентраторы, инфузоматы, гистероскоп операционный и диагностический, анализаторы крови.

Также особое внимание во время визита в Раздельнянский район руководитель области уделил работе «Пунктов Несокрушимости», обеспечению их необходимыми средствами для надлежащего функционирования. Это генераторы, альтернативное отопление, освещение, связь, продуктовые наборы, медицинские и гигиенические средства, одеяла.

«Пункты Несокрушимости должны стать для граждан местом, где комфортно и тепло. Где можно согреться, зарядить телефоны, выпить кофе или чай, воспользоваться Интернетом, позвонить по телефону родным и близким. Во всех районах и общинах они должны эффективно работать и расширять свою сеть. То есть, каждый Пункт Несокрушимости должен стать очагом помощи для людей», — подчеркнул Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года начальник ООВА Максим Марченко с рабочей поездкой посетил Ананьевскую общину Подольского района.

Фото: ООВА/Facebook

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