Еврейская больница в Одессе получила новое диагностическое оборудование

В Одессе продолжают оборудовать городские медицинские учреждения современным оборудованием.

По информации официального сайта «Одесса» горсовета, для городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) на средства муниципального бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» приобретено новое оборудование для эндоскопической диагностики.

Отмечается, что больница получила современную систему для видеобронхоскопии Huger и видеоколоноскопа Pentax, которые обеспечивают высокое качество изображения и используются для диагностики заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Два года назад в Еврейской больнице было открыто модернизированное приёмно-диагностическое отделение по принципу emergency department, где сконцентрирован мощный диагностический и лечебный потенциал с участием мультидисциплинарных команд специалистов.

Новое оборудование предоставляет дополнительные возможности для быстрой и качественной диагностики и медицинской помощи пациентам больницы.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года в городской клинической больнице №10 установлен первый муниципальный ангиограф.

Фото: «Одесса»

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