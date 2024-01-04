Еврейская больница в Одессе получила новое диагностическое оборудование

В Одессе продолжают оборудовать городские медицинские учреждения современным оборудованием.
По информации официального сайта «Одесса» горсовета, для городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) на средства муниципального бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» приобретено новое оборудование для эндоскопической диагностики.
Отмечается, что больница получила современную систему для видеобронхоскопии Huger и видеоколоноскопа Pentax, которые обеспечивают высокое качество изображения и используются для диагностики заболеваний дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
Два года назад в Еврейской больнице было открыто модернизированное приёмно-диагностическое отделение по принципу emergency department, где сконцентрирован мощный диагностический и лечебный потенциал с участием мультидисциплинарных команд специалистов.
Новое оборудование предоставляет дополнительные возможности для быстрой и качественной диагностики и медицинской помощи пациентам больницы.
Одесса News информировала, что в декабре 2023 года в городской клинической больнице №10 установлен первый муниципальный ангиограф.
Фото: «Одесса»
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