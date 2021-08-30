В Одессе на прошедшей неделе родились 188 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, численное преимущество на прошлой неделе осталось за новорожденными мальчиками – на свет появились 97 маленьких одесситов и 91 юная одесситка.

Отмечается, что на первом месте по числу новорожденных на минувшей неделе находится городской роддом №7, где увидели свет 84 младенца.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №1, где проводится ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №1 планируется возобновить с 6 сентября. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

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