Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 104 малыша

За прошедшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 104 малыша, среди которых одна пара близнецов.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что новорожденные девочки на последней неделе получили количественное преимущество над мальчиками — на свет появились 54 маленьких одесситки и 50 юных одесситов.
«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где увидели свет 37 малышей», — говорится в сообщении.
Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 139 малышей,
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