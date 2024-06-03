Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 104 малыша

За прошедшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 104 малыша, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что новорожденные девочки на последней неделе получили количественное преимущество над мальчиками — на свет появились 54 маленьких одесситки и 50 юных одесситов.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где увидели свет 37 малышей», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 139 малышей,

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy