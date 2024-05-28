Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 139 малышей

За прошедшую неделю в Одессе родились 139 малышей, что на 28 детей больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что население Одессы за неделю пополнили 79 мальчиков и 60 девочек.

«Среди младенцев – две пары близнецов», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родились 111 малышей, в том числе три двойни, 62 мальчика и 49 юных одесситок.

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