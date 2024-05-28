Одесса получила от Японии очередную помощь – три экскаватора KOMATSU, а также запасные части к ним.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что два экскаватора переданы коммунальному предприятию “Теплоснабжение города Одессы” и один КП “Городские дороги».

Отмечается, что это очень важная и своевременная помощь, особенно в то время, когда коммунальная техника активно вовлекается в ликвидацию последствий российских атак.

Ориентировочная стоимость машин, комплектующих и запасных частей — более 5 миллионов долларов США.

«Полученная помощь является продолжением сотрудничества между Правительством Украины, Японским государственным агентством JICA, Японской консалтинговой компанией NIPPON KOEI, муниципалитетом Йокогамы, Одесским городским советом в рамках межправительственной программы срочного обновления Украины (JFY2022) и грантового соглашения между Японией и Украиной в апреле 2023 года.

В рамках сотрудничества между одесским муниципалитетом и правительством Японии в течение 2025 года планируется получение еще 46 единиц разнообразной мощной техники для коммунальных предприятий жилищно-коммунального сектора.

Ранее, в начале 2024 года, одесские коммунальщики получили от японских партнёров 2 мощных бульдозера, а в марте правительство Японии передало технику водохозяйственным организациям региона для реконструкция мелиоративных систем Одесской области.

Во время визита в Посольство Японии в Украине мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил наших японских партнёров за всестороннюю поддержку и помощь.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года в Одессе состоялось заседание Рабочей группы по привлечению технической и технологической поддержки в восстановлении и развитии критической инфраструктуры города Одессы от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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