В Украине за сутки 2 462 новых случая коронавируса, 33 — летальных

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 2 462 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 156 797.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 33 человека, в целом по стране на сегодняшний день зафиксировано 3 211 летальных исходов.

В то же время выздоровели за сутки 650 больных COVID-19, вылечились 69 543 человека.

Больше всего больных за сутки зафиксировано в Тернопольской (352) Харьковской (269), Одесской (205) областях и Киеве (168).

По заявлению министра здравоохранения Максима Степанова, Украина продвигается не по лучшему сценарию в деле противодействия распространению коронавирусной болезни. Об этом он сказал в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Исходя из того, с какой скоростью мы перевалили 2 и 3 тысячи (больных с COVID-19 ежесуточно — ред.), легкомысленное отношение ко всем правилам, мы идём не по лучшему сценарию. С такой скоростью мы можем так же перейти 4 тысячи. За всем этим — больницы, которые будут заполняться, будет расти нагрузка. Всему есть предел, как бы мы ни хотели — предел количества коек, они могут просто все заполниться, и нам может банально не хватить врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь», — сказал Степанов.

Он подчеркнул, что каждый гражданин должен соблюдать простые базовые правила, которые обезопасят от инфицирования COVID-19: масочный режим, соблюдение дистанции, пользование антисептиками.

Максим Степанов сказал, что Минздрав начинает подготовку ещё 15 тысяч коек для больных с COVID-19 в больницах второй волны. Сейчас медицинскую помощь им оказывают в 315 больницах, ещё 213 медучреждений — в резерве.

Как сообщала Одесса News, на утро 14 сентября Украина находится на 25-м месте в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.