В Одесской области из-за коронавируса 1849 врачей вышли из строя

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 933 человек (-188 за сутки), в том числе у 58 детей и 35 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 47 810 (28 500 женщин, 19 310 мужчин), в том числе детей — 2 651, медработников — 1 849.

Наибольшее количество заболевших за прошедшие сутки отмечено в Одессе – 545, Беляевском (42) и Николаевском (36) районах.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 590 человек (+15): (Одесса — 273 (+7), г. Б.Днестровский — 25 (+1), Измаил — 35, Черноморск — 22 (+2), Южный — 7 (+1), районы — Ананьевский — 4, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 6, Б.Днестровский — 19, Беляевский — 26, Болградский — 23, Великомихайловский — 2, Захаровский — 1, Ивановский — 5, Измаильский — 20, Килийский — 4, Кодымский — 3, Лиманский — 16, Любашевский — 1, Николаевский — 4, Овидиопольский — 11 (+1), Окнянский — 1, Подольский — 22 (+1), Ренийский — 5, Раздельнянский — 14, Савранский — 2, Саратский — 17, Тарутинский — 9 (+1), Татарбунарский — 7, Ширяевский — 2 (+1).

Выздоровели — 21 669 человек: (Одесса — 11 301, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 725, Балтский — 182, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 167, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 156, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 93, Овидиопольский — 455, Окнянский -59, Подольский — 533, Ренийский — 54, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 614, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 93).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 3 декабря:

Одесса — 21 252 (дети — 1 108, медработники — 563)

— 21 252 (дети — 1 108, медработники — 563) г..Белгород-Днестровский — 807 (дети — 33, медработники — 48)

Измаил — 2 734 (дети — 128, медработники — 118)

— 2 734 (дети — 128, медработники — 118) Черноморск — 1 569 (дети — 122, медработники — 47)

Теплодар — 169 (дети — 9, медработники — 3)

Южный — 777 (дети — 45, медработники — 14)

Ананьевский район — 269 (дети — 18, медработники — 32)

Арцизский — 965 (дети — 41, медработники — 57)

Балтский — 810 (дети — 15, медработники — 39)

Березовский — 765 (дети — 75, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 528 (дети — 22, медработники — 22)

Беляевский — 2 074 (дети — 146, медработники — 109)

— 2 074 (дети — 146, медработники — 109) Болградский — 1 795 (дети — 116, медработники — 95)

В.Михайловский — 296 (дети — 24, медработники — 21)

Захаровский — 217 (дети — 9, медработники — 6)

Ивановский — 511 (дети — 35, медработники — 36)

Измаильский — 1 949 (дети — 76, медработники — 41)

Килийский — 688 (дети — 37, медработники — 34)

Кодымский — 348 (дети — 17, медработники — 20)

Лиманский — 1 771 (дети — 98, медработники — 81)

Любашевский — 420 (дети — 22, медработники — 20)

Николаевский — 244 (дети — 26, медработники — 13)

Овидиопольский — 1 958 (дети — 140, медработники — 50)

Окнянский — 383 (дети — 8, медработники — 6)

Подольский — 1 652 (дети — 103, медработники — 134)

Раздельнянский — 655 (дети — 28, медработники — 28)

Ренийский — 457 (дети — 24, медработники — 46)

Савранский — 368 (дети — 14, медработники — 8)

Саратский — 713 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 563 (дети — 32, медработники — 26)

Татарбунарский — 715 (дети — 31, медработники — 53)

Ширяевский – 288 (медработники – 8).

Отмечается также, что всего в Одесской области проведено тестирований методом ИФА – 115 560, из которых за сутки — 1 032, проведено всего 251 219 исследований методом ПЦР (за сутки 4 707).

Как сообщала Одесса News, COVID-19 переболело около 3% населения Украины.